Fernando Santos: "É evidente que esperava ganhar com outra naturalidade"

A análise ao jogo

"Na primeira parte controlámos sempre o jogo, podíamos ter construído um bocadinho melhor em termos de oportunidades, mas criámos situações para fazer golo e não se o Azerbaijão terá passado a linha do meio-campo.

A equipa esteve sempre compacta e organizada, bem a reagir à perda da bola e a fazer com que o adversário nem sequer acreditasse que podia circular a bola. O jogo estava controlado, faltou melhor em zonas de finalização e criar situações diferentes. Acabámos a ganhar, se bem que com um auto-golo, mas merecíamos estar a ganhar por mais do que um golo.

Na segunda parte, a equipa não teve a inspiração normal e a fluência do seu jogo, teve muitos passes errados, jogo muito curto, pouca variação de jogo e isso fez com que a equipa do Azerbaijão começasse a acreditar que era possível. Arranjou espaços para sair a jogar e permitimos que se aproximasse três ou quatro vezes da nossa baliza.

O jogo teve sempre mais pendor de Portugal, mas a segunda parte não terá sido tão bem conseguida. A equipa melhorou com a entrada do João [Félix], houve uma melhor circulação de bola e criámos uma das melhores jogadas, elegante, foi já no final.

Era importante ganhar, sabíamos que estas equipas trazem dificuldade, é evidente que esperava ganhar com outra naturalidade, mas agora há que tirar as conclusões do que fizemos bem e não tão bem e pensar no jogo da Sérvia."

A fase de apuramento é curta

"Era importante entrar com uma vitória, agora vamos conversar com calma e fazer uma análise do que temos de fazer. O jogo da Sérvia é diferente, mas sempre com confiança máxima nos meus jogadores."

A estreia de Nuno Mendes

"Esteve tranquilo e bem dentro do que é o padrão normal. Claro que, no primeiro jogo, não se podia esperar aquela fluidez normal que apresenta, principalmente em termos ofensivos, mas acho que esteve sempre muito bem equilibrado no jogo."