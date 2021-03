Euro sub-21. Portugal defronta Inglaterra e pode selar vaga nos quartos de final

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 defronta este domingo a Inglaterra, em encontro da segunda jornada do Grupo D do Campeonato da Europa da categoria, à espreita do apuramento imediato para os quartos de final.

Três dias depois da estreia vitoriosa sobre a Croácia (1-0), em Koper, na Eslovénia, a formação orientada por Rui Jorge ruma à capital Ljubljana, onde jogará às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, com arbitragem do francês François Letexier.

Portugal pode assegurar já uma das duas vagas disponíveis para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, entre 31 de maio e 6 de junho, caso vença a Inglaterra e a Suíça não perca perante a Croácia.

Quando entrar em campo, a formação das ‘quinas’ conhecerá o resultado do outro duelo da segunda jornada do Grupo D, que arranca às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Koper, onde o golo de Fábio Vieira assegurou a primeira vitória lusa na competição.

Finalista vencido em 1994 e 2015 e a disputar a oitava fase final de um Europeu de sub-21, Portugal tem os 23 jogadores convocados disponíveis para medir forças com a Inglaterra, surpreendida na quinta-feira pela Suíça (1-0), com um tento de Dan Ndoye.

As duas seleções defrontaram-se por 10 ocasiões no escalão de esperanças e a vencedora do torneio em 1982 e 1984 tem ligeira inferioridade, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas, duas das quais nas fases finais de 2002 (3-1) e 2015 (1-0).