Uma vitória, um empate e...? Portugal fecha jornada no Luxemburgo

A seleção portuguesa de futebol, que vem de um empate na Sérvia, fecha esta terça-feira a primeira tripla jornada de qualificação para o Mundial2022 com uma visita ao Luxemburgo, a contar para o Grupo A da zona europeia.

Após um triunfo com o Azerbaijão (1-0), em Turim, e uma igualdade em Belgrado, diante dos sérvios (2-2), Portugal vai realizar o terceiro encontro em apenas sete dias, antes de uma interrupção de cinco meses na fase de qualificação europeia, que apenas será retomada no início de setembro, devido à fase final do Euro2020, que foi adiado para este ano.

Para a partida na cidade do Luxemburgo, a seleção lusa não contará com Bruno Fernandes, que vai cumprir suspensão, enquanto João Moutinho continua em dúvida, devido a lesão, ainda que o selecionador Fernando Santos tenha manifestado confiança na recuperação do médio do Wolverhampton para o duelo com os luxemburgueses.

Só uma derrota

Em 17 jogos com o Luxemburgo, a seleção portuguesa venceu 15, empatou um particular, em 1991, e perdeu apenas um duelo, há 60 anos, precisamente no terreno do oponente, na caminhada para o Mundial1962.

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo tem início às 19:45 (hora de Lisboa), no Estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.

No outro jogo do grupo, o Azerbaijão vai receber a Sérvia, em Baku, a partir das 17:00.

A equipa das quinas divide o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo, com três, enquanto República da Irlanda e Azerbaijão ainda não pontuaram no Grupo A.