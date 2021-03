Suíça - Portugal: Trincão e Tiago Tomás de regresso ao onze

Rui Jorge faz regressar Trincão e Tiago Tomás ao onze para o Suíça - Portugal desta quarta-feira, jogo em que basta um empate para a seleção nacional seguir para os quartos de final do Euro sub-21.

Face ao jogo com a Inglaterra, saem Florentino, Gedson Fernandes e Dany Mota do onze para entrem o jogador do Barcelona, o avançado do Sporting e outro leão, Daniel Bragança, titular pela primeira vez no Europeu.

O onze de Portugal: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite, Diogo Dalot; Vitinha, Daniel Bragança, Fábio Vieira; Pote, Francisco Trincão e Tiago Tomás

O onze da Suíça: Racioppi; Ruegg, Baert, Van der Werff; Domgjoni, Jankewitz, Imeri, Lotomba, Muheim; Ndoye, Mambimbi

Acompanhe o Suíça - Portugal, aqui, a partir das 17h.