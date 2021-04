Pedro Neto lesiona-se com gravidade e falha Euro 2020

A dois meses do Europeu, Fernando Santos já sabe que não poderá contar com Pedro Neto, depois do jovem internacional português se lesionar com gravidade no último jogo do Wolverhampton, para a Premier League, frente ao Fulham.

O jovem avançado português, de 21 anos, saiu ainda na 1.ª parte com queixas no joelho e o clube confirmou esta segunda-feira que os piores prognósticos se confirmaram e que a lesão acaba com a época do jogador.

“Pedro Neto sofreu uma lesão significativa na patela durante o jogo com o Fulham e, depois de consultar um especialista durante o fim de semana, ficou marcada cirurgia para o final desta semana. Infelizmente, não é esperado que regresse aos relvados até à próxima temporada”, pode ler-se no comunicado do Wolverhampton.

O clube anunciou também que outro dos portugueses do plantel, Rúben Neves, está indisponível depois de ter testado positivo à covid-19.