O dia 'E': Fernando Santos anuncia quinta-feira convocados para o Euro

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, vai divulgar os 26 convocados para o campeonato da Europa de 2020 na próxima quinta-feira, às 20:15, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção portuguesa, campeã em título, vai ter Budapeste como ‘quartel-general’ para a competição, que foi adiada para entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido à pandemia de covid-19.

A chegada à capital húngara está prevista para 10 de junho, depois de receber Israel, no dia anterior, no derradeiro jogo particular antes do Euro2020, e a Espanha, também em jogo particular, em 04 de junho.

No Grupo F do Euro2020, Portugal vai disputar dois jogos em Budapeste, frente à seleção húngara, em 15 de junho, e à França, atual campeã do mundo, na reedição da final do Euro2016, em 23 de junho. Pelo meio, vai defrontar a Alemanha, no dia 19 de junho, em Munique.

A fase final do Euro2020 vai ser disputada em 11 cidades de 11 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma, com o embate entre Itália e Turquia, e a fase final no Estádio de Wembley, em Londres, onde vão ser disputadas as meias-finais e a final.

Também hoje, a FPF agendou para a próxima sexta-feira, às 19:00, o anúncio da convocatória da seleção de sub-21 para a fase final do Europeu, no qual Portugal vai defrontar a Itália, em 31 de junho, em Ljubljana, nos quartos de final.

Na primeira fase do campeonato da Europa de sub-21, a equipa das ‘quinas’ venceu o Grupo D, com vitórias frente a Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0).

A fase a eliminar do Europeu de sub-21 vai ser disputada entre 31 de maio e 06 de junho, na Eslovénia e na Hungria.