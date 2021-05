Sub-21. Thierry Correia e Francisco Trincão fora do Euro 2021

O defesa Abdu Conté e o médio Filipe Soares substituíram Thierry Correia e Francisco Trincão nos convocados da seleção portuguesa de sub-21 para a fase decisiva do Euro2021, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

“O defesa Abdu Conté e o médio Filipe Soares, ambos do Moreirense, vão fazer parte da seleção nacional sub-21. [O treinador] Rui Jorge chamou ambos os jogadores devido à indisponibilidade de Thierry Correia, que testou positivo à covid-19, e de Francisco Trincão, que teve um contacto considerado de alto risco pelas autoridades de saúde”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial do organismo federativo na Internet.

O defesa esquerdo Abdu Conté e o médio Filipe Soares, ambos do Moreirense, da I Liga portuguesa, chegaram a ser chamados durante a fase de qualificação, com o segundo a realizar um jogo na fase de grupos do Euro sub-21, disputada entre 24 e 31 de março.

Já Thierry Correia, dos espanhóis do Valência, assumiu o corredor direito da defesa nos três encontros dessa primeira fase e foi um dos cinco totalistas de Portugal, a par do guarda-redes Diogo Costa e dos defesas Diogo Queirós, Diogo Leite e Diogo Dalot.

Quanto ao extremo Francisco Trincão, dos espanhóis do FC Barcelona, que havia passado anteriormente pela seleção ‘AA’, contabilizou duas titularidades e outra aparição como suplente utilizado, sendo o melhor marcador da equipa nacional, com dois golos.

Thierry Correia e Francisco Trincão foram duas das cinco ausências notadas no primeiro treino do conjunto de Rui Jorge, realizado na tarde de hoje, na Cidade do Futebol em Oeiras, além de Tiago Djaló (Lille), Florentino Luís (Mónaco) e Rafael Leão (AC Milan).

Líder do Grupo D, com nove pontos, resultantes de um ‘pleno’ de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), a seleção portuguesa de sub-21 regressa ao Estádio Stozice, em Ljubljana, para defrontar a Itália em 31 de maio, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

O vencedor dessa partida medirá forças com Espanha ou Croácia em 03 de junho, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 06 de junho, de novo em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020 por culpa da pandemia de covid-19.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan, Ita), Pedro Pereira (Crotone, Ita), Abdu Conté (Moreirense), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Farense).

- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino Luís (Mónaco, Fra), Gedson Fernandes (Galatasaray, Tur), Romário Baró (FC Porto), Vítor Ferreira (Wolverhampton, Ing) e Filipe Soares (Moreirense).

- Avançados: Dany Mota (Monza, Ita), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), João Filipe ‘Jota’ (Valladolid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Tiago Tomás (Sporting).