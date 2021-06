À terceira não foi de vez: Portugal perdeu mais uma final sub-21

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 somou hoje o terceiro desaire em finais do Europeu da categoria, ao perder com a Alemanha por 1-0, no jogo decisivo da 23.ª edição, em Ljubljana, na Eslovénia.

Um golo de Lucas Nmecha, servido por Ridle Baku, aos 49 minutos, selou a derrota dos comandados de Rui Jorge.

A Alemanha passa a contar três títulos, repetindo 2009 e 2017, sendo que foi ‘vice’ em 1982 e 2019, enquanto Portugal repetiu as derrotas de 1994 (0-1 face à Itália, com ‘golo de ouro’) e 2015 (3-4 com a Suécia nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos).

A seleção portuguesa até teve oportunidades de golo, particularmente na 1.ª parte, por intermédio de Vitinha, mas não conseguiu concretizar, ao contrário dos alemães.