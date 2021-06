Euro 2020: jogadores e restante comitiva de Portugal vacinados

No dia em que pela primeira Fernando Santos teve todo o grupo convocado para o Euro à disposição, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que a comitiva, quase na sua totalidade, foi vacinada contra a covid-19. Os únicos que não foram vacinados foram os elementos que tiveram uma infeção há menos de seis meses.

"O processo de vacinação decorreu numa ação levada a cabo em devido tempo e em estreita articulação com a Task Force para a Elaboração do Plano de Vacinação contra a Covid-19", pode ler-se ainda no site da FPF.

Jogadores com testes negativos

Depois do positivo de Sergio Busquets, capitão da seleção espanhola, que jogou frente a Portugal na sexta-feira, os jogadores da seleção nacional foram testados esta segunda-feira, com todos os resultados a serem negativos.

Portugal vai continuar assim a preparar com normalidade o último teste antes da partida para Budapeste, frente a Israel, na quarta-feira, no Estádio de Alvalade.

A seleção nacional estreia-se no Euro 2020 frente à Hungria, dia 15.