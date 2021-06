E vão dois indisponíveis na seleção: João Félix também não joga contra a Alemanha

João Félix é o segundo jogador da seleção nacional indisponível para defrontar a Alemanha, este sábado, na Allianz Arena, em Munique. Tem uma mialgia que o impedirá de ser opção para Fernando Santos, revelou fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O avançado do Atlético de Madrid junta-se a Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting - que também está a lidar com uma mialgia -, que também não poderá participar na partida que poderá decidir a qualificação de Portugal para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa.