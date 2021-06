Palhinha: "Dei tudo o que tinha de mim, foi isso que o mister me pediu. Acho que cumpri"

O pedido de Fernando Santos

“Dei tudo o que tinha de mim, foi isso que o mister me pediu. Acho que cumpri com o meu trabalho. Conseguimos conquistar o nosso objetivo, que era passar à próxima fase. O grupo está de parabéns. Foi um jogo intenso com duas excelentes equipas. Fizemos um excelente jogo, agora é pensar no próximo jogo.”

A lição da Alemanha

“São jogos diferentes, equipas diferentes. Acho que o jogo da Alemanha nos serviu de lição para corrigirmos certos aspetos em termos táticos. Acho que se viu neste neste jogo, as melhorias estavam visíveis.”

Segue-se a Bélgica

“Todos os adversários são difíceis. A Bélgica também tem uma excelente equipa, é uma das melhores seleções da Europa. Temos o nosso valor, queremos continuar o nosso trajeto, passo a passo. Com certeza, o futuro será risonho.”

Será titular?

“Estou aqui para fazer o meu trabalho e apenas isso.”