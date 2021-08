Seleção Nacional: estreias de Diogo Costa, Gonçalo Inácio e Otávio. E o regresso de João Mário

Muitas estreias e vários regressos. A primeira convocatória da Seleção Nacional pós-Euro 2020 traz a estreia de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, de Gonçalo Inácio, central do Sporting, e de Otávio, médio do FC Porto, recentemente naturalizado e a quem Fernando Santos já tinha deixado a porta aberta para uma futura chamada.

O selecionador nacional promove ainda o regresso de João Mário, agora no Benfica, de Ricardo Pereira, titular no Leicester depois de uma grave lesão, e Domingos Duarte, central do Granada.

Face ao Euro 2020, saem Rui Silva, José Fonte, Nelson Semedo, William Carvalho, Sérgio Oliveira, Renato Sanches e João Félix. Diogo Dalot, chamado para o Euro depois da baixa de Cancelo, também não foi chamado.

Portugal enfrenta a República da Irlanda, no Estádio do Algarve, dia 1 de setembro, às 19h45, e o Azerbaijão, em Baku, no dia 7. Ambos os jogos de qualificação para o Mundial de 2022.

Pelo meio, dia 4, há um encontro de preparação com o Catar, a disputar na Hungria.

Veja aqui a convocatória completa

Guarda-redes: Rui Patrício (AS Roma), Antony Lopes (Lyon), Diogo Costa (FC Porto)

Defesas: João Cancelo (Man. City), Ricardo Pereira (Leicester), Domingos Duarte (Granada), Gonçalo Inácio (Sporting), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Man. City), Nuno Mendes (Sporting), Raphael Guerreiro (B. Dortmund)

Médios: Danilo (PSG), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Man. United), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton), Otávio (FC Porto)

Avançados: Bernardo Silva (Man. City), André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Juventus), Gonçalo Guedes (Valencia), Pedro Gonçalves (Sporting), Rafa Silva (Benfica)