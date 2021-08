Gonçalo Inácio dispensado da seleção devido a problemas físicos

Mais uma baixa no lote de convocados de Fernando Santos para os próximos jogos de Portugal. Após Ricardo Pereira ter sido excluído da lista da seleção principal devido a lesão, sendo substituído por Nélson Semedo, agora é Gonçalo Inácio que, devido a problemas físicos, não poderá dar o seu contributo nos embates frente a Irlanda, Qatar e Azerbaijão, a realizar, respectivamente, nos dia 1, 4 e 7 de setembro.

Em comunicado publicado no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, lê-se que "após observação e realização de exames", Gonçalo Inácio foi "dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", sendo assim "dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional depois de se apresentar na Cidade do Futebol para o início do estágio".

Gonçalo Inácio, de 20 anos, fica assim impossibilitado de realizar a sua estreia pela seleção principal de Portugal. O central do Sporting, que esta época fez um golo em cinco encontros realizados, soma 13 internacionalizações pelas seleções jovens, repartidas entre os sub-17, sub-18, sub-19 e sub-20.

Para já, a FPF não anunciou a chamada de qualquer jogador para ocupar a vaga deixada por Gonçalo Inácio.