Fernando Santos não quer ouvir falar do recorde de Ronaldo: "Não podemos estar a pensar no jogador A ou B"

Como tem sido o trabalho do grupo

“O trabalho do grupo tem sido normal, dentro daquilo que é o trabalho possível ao nível da seleção. Ontem só uma parte do grupo é que treinou, porque os que jogaram domingo estiveram no ginásio a fazer recuperação. Hoje estiveram todos, mas só um treino de 50 minutos porque amanhã vamos jogar. Eles estão todos altamente empenhados, motivados e satisfeitos, e com muita vontade de representar bem o país. Nesse aspeto, nada se altera. O resto flui com naturalidade.

Análise à República da Irlanda

"Teremos um jogo difícil, frente uma equipa cuja maioria de jogadores atua ou no campeonato inglês ou fora da Irlanda, portanto não é propriamente uma equipa com jogadores desconhecidos. Estando atentos aos jogos em Inglaterra no último fim-de-semana, veríamos que a maior parte dos futebolistas jogaram. São jogadores com qualidade. Analisámos o que fizeram nos últimos tempos e têm feito uma tentativa de mudança no seu estilo, algo que o seu treinador já disse. Eles deram muito trabalho à Sérvia e poderiam ter tido outro resultado que não a derrota e no particular contra a Hungria, antes do Euro, empataram 0-0, mas com excelentes oportunidades de golo. Esta equipa da Irlanda não é uma equipa que jogue só em acção defensiva. Normalmente os dois avançados até ficam mais em posição de sair no contra-ataque e depois têm uma linha de cinco defesas, com três jogadores no meio-campo. Conhecemos o padrão típico destas equipas britânicas, com jogadores que estão sempre muito ativos e vivos, que dão sempre tudo. O treinador da Irlanda tem tentado que a equipa tente sair mais em posse desde a sua defesa, mas isso não quer dizer que se perca a matriz da ideia, até porque, quando não conseguem sair, normalmente colocam a bola diretamente nos avançados, chegando depois com dois ou três homens à área do adversário. Temos de desmanchar a equipa da Irlanda, sendo muito importante termos posse e encontrar os caminhos certos. A bola terá de circular com velocidade para criar perigo. A Irlanda não tem pontos conquistados no grupo, mas hoje em dia não é fácil ganhar a ninguém. Teremos de estar ao nosso melhor nível”

Ronaldo pode tornar-se no melhor marcador de história das seleções

Na nossa cabeça está o jogo com a Irlanda. Eu percebo a preocupação, mas o que é que isso vai trazer para o jogo de amanhã? Nada. Nós temos é de ser fortes e vencer, mas não podemos estar a pensar no jogador A, B, C ou D. Não podemos estar focados nesses aspectos.

Já falou com Matheus Nunes?

Não vou responder. Tudo o que está relacionado com quem veio e quem não veio foi tratado no dia da convocatória. Hoje, o meu foco total e exclusivo é o jogo da Irlanda. É a única coisa que interessa a Portugal. Depois, quando isto acabar e na próxima convocatória, falamos disso outra vez. Há os momentos certos para falarmos dessas coisas. O foco é amanhã.

O que é que seleção pode fazer de diferente face ao Europeu 2020?

O que podemos fazer é jogar ao nosso melhor nível. Ganhámos o Euro 2016, depois perdemos nos oitavos no Mundial, depois vencemos a Liga das Nações, desta vez voltámos a ficar nos oitavos… Fizemos coisas positivas, com excepção de um jogo em que poucas coisas positivas fizemos. De resto, nos outros jogos fizemos coisas muito positivas, mas o futebol é isso: fazes coisas bastante positivas e acabamos por não vencer. Mas estes jogadores estão habituados a isto. Foram campeões da Europa, depois no Mundial, dentro do que era o nosso objetivo, as coisas não correram bem, mas depois voltaram a ganhar um título para Portugal. No Europeu todos tínhamos objetivos claros. Fizemos coisas bem e coisas menos bem. Agora é procurar colocar em campo tudo o que fizemos bem nos jogos mais recentes e melhorar o que é possível melhorar.

Que papel pode Pote ter na seleção?

O que pode fazer é estar à disposição da equipa nacional e, sempre que for chamado, dar o seu contributo à equipa fazer o melhor que sabe, que é muito, é um jogador de muita qualidade. Tal como todos os outros.