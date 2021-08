Pedro Gonçalves dispensado da seleção devido a lesão. Fernando Santos chama Trincão

Depois de Ricardo Pereira e Gonçalo Inácio, há nova alteração no plantel às ordens de Fernando Santos na seleção nacional devido a lesão. A FPF comunicou que Pedro Gonçalves foi dispensado dos trabalhos por problemas físicos, sendo Francisco Trincão chamado para o seu lugar.

Em comunicado publicado no seu site oficial, a Federação informa que Pote "treinou sem limitações" na segunda-feira, mas que, "antes do treino desta terça-feira, o jogador apresentou queixas". Dado que "as queixas persistiam após o aquecimento, o jogador não participou no treino e foi sujeito a exames médicos", os quais obrigam a "paragem nos próximos dias". O jogador do Sporting, de 23 anos e duas vezes internacional pela seleção principal, foi "dado como indisponível pela Unidade de Saúde e performance da FPF".

Fernando Santos chamou, para o lugar de Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, jogador do Wolverhampton. O extremo, de 21 anos, soma seis internacionalizações, mas não efectua um encontro pela seleção principal desde 17 de novembro de 2020, quando participou no triunfo, por 3-2, contra a Croácia, num desafio da Liga das Nações.

Recorde-se que Portugal enfrenta a República da Irlanda no dia 1 de setembro, o Qatar no dia 4 e o Azerbaijão no dia 7.