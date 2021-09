Fernando Santos fala de Ronaldo lembrando Eusébio: "Os grandes jogadores são isto, podem não estar tão bem, mas de repente resolvem”

Avaliação que faz do jogo de Portugal

“Nos primeiros 15 ou 20 minutos, a equipa esteve bem. Entrámos bem, tivemos um penalti e uma bola no poste, com circulação correcta, a tentar jogar pelas alas e entre-linhas e a ganhar as segundas bolas com facilidade. O adversário tinha de chutar na frente e o jogo estava controlado por nós. O Palhinha esteve muito, muito bem, a garantir as segundas bolas e mesmo as mais longas. Depois, a partir dos 20 ou 25 minutos, a equipa começou a não conseguir fazer isso. É verdade que continuou a tentar encontrar espaços, mas perdeu a capacidade de reação à perda e o adversário, a partir daí, começou a conseguir colocar a bola longe e a colocar alguns problemas. O Pepe também teve um problema nessa fase, e eu acho que esses pequenos pormenores acabam por influenciar o que aconteceu durante a primeira parte. Houve uma série de fatores que levaram a que a equipa, sobretudo na recuperação de bola, não tivesse tanta capacidade. E depois o adversário fez o golo numa bola parada, numa jogada que nós conhecíamos, mas o futebol é isso. Na segunda parte, os jogadores tinham muita vontade, queriam muito dar a volta ao jogo, mas nós tivemos de partir um pouco o jogo, colocando o André Silva em campo e fomos fazendo mais alterações para tentar chegar à vitória. É verdade que o adversário foi fazendo contra-ataques, uma vez ou outra, o que é normal porque a nossa equipa estava a tentar marcar."

Impacto das alterações

"As alterações que fomos fazendo foram no sentido de ter mais posse, de recuperar mais bolas, e ganhá-las imediatamente. A partir do momento em que o João Mário e o João Moutinho entraram, e depois também o Guedes, com o Bernardo a jogar dentro, a equipa começou a pressionar mais e instalámo-nos no meio-campo do adversário. Terminámos quase só com dois defesas, tínhamos de arriscar tudo, e acabámos por ganhar com dois grandes golos.”

Plano no segundo tempo

"No início da segunda parte, achava que podíamos flanquear melhor, com o Cristiano partindo da esquerda e depois com o Guerreiro a entrar. Estávamos com alguma dificuldade e por isso lancei o Nuno, que é mais rápido e mais profundo. Fomos alterando até encontrar uma solução. Nestes jogos, quando o encontro começa a ficar assim, uma das soluções para o jogo é estarmos perto da segunda bola e irmos encostando o adversário. E surgiram as oportunidades, não foram só os golos. Houve uma fase em que a bola parecia que não ia entrar. O Bernardo tem um lance de génio e a bola não entrou, o João Mário a mesma coisa e a bola não entrou. E claro que isto dá ansiedade também, mas os jogadores estão de parabéns, porque eles deram tudo para dar a volta ao resultado. E é um resultado justíssimo”

O que é que Ronaldo tem de especial para fazer coisas como fez hoje?

"Ronaldo é isto, sempre foi isto na sua história. Os grandes jogadores são assim, os jogos podem não estar a correr bem… Há muitos anos, eu perguntei ao Jimmy Hagan a razão para que o Eusébio, às vezes, quando não jogava bem, não saía. E ele disse ‘e depois quando for preciso, onde é que está o Eusébio?’. Quer dizer, os grandes jogadores são isto, podem não estar tão bem, mas de repente aparecem com tudo e resolvem jogos”