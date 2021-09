Foi-se o mercado, venha a seleção. O próximo desafio de Portugal chama-se República da Irlanda

A seleção portuguesa de futebol retoma esta quarta-feira a qualificação europeia para o Mundial 2022, com uma receção à República da Irlanda, em jogo da quarta jornada do grupo A, dois meses após a eliminação do Euro 2020.

O Estádio Algarve, em Faro, vai acolher o primeiro de dois desafios de qualificação agendados para esta ‘janela’ internacional, seguindo-se, seis dias depois, uma visita ao Azerbaijão, a 7 de setembro, além do particular com o Catar, em Debrecen, na Hungria, no sábado.

Nas três partidas já realizadas no grupo A, todas em março, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1) e, pelo meio, empatou na Sérvia (2-2), dividindo neste momento a liderança com os sérvios, com sete pontos, mais quatro do que os luxemburgueses, que têm três e seguem à frente de irlandeses e azeris, ambos ainda sem pontuar.

O campeão da Europa em 2016 mede forças com um adversário com qual apenas disputou apenas quatro partidas oficiais, num historial claramente equilibrado, com um triunfo para a equipa das 'quinas', outro para a República da Irlanda e ainda duas igualdades.

Para o duelo com os irlandeses, o selecionador Fernando Santos deverá manter-se fiel às suas escolhas habituais, sendo que, no meio-campo, poderá existir uma ou outra surpresa, com João Palhinha ou João Mário a serem os principais candidatos para fazer companhia a Danilo Pereira e a Bruno Fernandes.

De resto, o guarda-redes será, provavelmente, Rui Patrício, atrás de uma defesa composta por João Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, enquanto o ataque deve ficar entregue ao trio habitual formado por Bernardo Silva, Diogo Jota e o capitão Cristiano Ronaldo.

O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está marcado para as 19h45, no Estádio Algarve, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro (VAR).

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs'.