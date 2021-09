Depois do recorde e do amarelo por tirar a camisola, Cristiano Ronaldo é dispensado da seleção

Minuto 96 do Portugal-Irlanda. Com 1-1 no marcador, Cristiano Ronaldo salta na área, remata de cabeça e faz o golo que dá a vitória à seleção nacional, consolidando o recorde de melhor marcador da história do futebol de seleções que, minutos antes, tinha conseguido. Na emoção do momento, CR7 tirou a camisola, vendo o correspondente amarelo. Por ser o segundo na fase de apuramento, Cristiano ficou assim, castigado para o próximo duelo de Portugal rumo ao Mundial 2022 (dia 7 de setembro, no Azerbaijão).

Fernando Santos avisou logo após o encontro frente aos irlandeses que "a partir do momento" em que Cristiano "está fora, não faz sentido ir ao Azerbaijão". Ora, a Federação Portuguesa de Futebol, em comunicado oficial, informa que Ronaldo foi "dispensado do estágio da seleção nacional esta quinta-feira". Significa isto que o avançado, apesar de apto, não jogará no particular frente ao Catar, no dia 4 de setembro na Hungria, o qual antecede a já referida viagem ao Azerbaijão para o quinto duelo dos lusos no grupo A de apuramento para o Mundial.

Após o triunfo diante da República da Irlanda, Ronaldo pediu "desculpa" por ter tirado a camisola, dizendo que "as emoções falam mais alto" e que se "esqueceu" de estar em risco de suspensão. Fernando Santos, ao comentar a situação, disse que Cristiano ficar de fora do próximo encontro de qualificação é "a parte de que não gosta nada", mas que "compreende a emoção".

De acordo com a RTP3, Cristiano Ronaldo terá de cumprir quarentena de cinco dias depois de chegar a Inglaterra, de acordo com as regras da Premier League, pelo que a dispensa lhe poderá dar mais tempo para preparar aquele que poderá ser o seu primeiro jogo com o Manchester United, dia 11, em casa com o Newcastle.