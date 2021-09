Fernando Santos: "Nos últimos quatro jogos, sofremos oito golos, é uma coisa perfeitamente anormal. Tem-nos faltado equilíbrio"

Muda alguma coisa na forma de jogar?

“A forma de jogar será aquela a que sempre se teve ou que procuramos que se tenha. Nem sempre as coisas funcionam como queremos. Não é fácil nesta fase, os jogadores vêm dos seus clubes com rotinas distintas, com pensamentos de jogo diferentes, de equipa para equipa, posicionamentos diferentes, interligações diferentes. Chegam aqui e não têm nenhuma oportunidade para treinar, é um bocadinho pegar neles e pô-los em campo e eles depois jogarem dentro daquilo que é a sua qualidade e capacidade. Procuramos explicar aquilo que devemos tentar fazer, não havendo essa possibilidade de a equipa ter tempo para sistematizar e criar rotinas.”

Identidade e o que falta

“Em termos ofensivos, [queremos ser] uma equipa em posse, com dinâmica, [falta] aumentar a capacidade de circulação da bola, que podemos fazer melhor, mais rápida, mais objetiva, isto temos de fazer. A bola tem de circular mais, temos de procurar continuar a melhorar, sermos mais rápidos a fazer a bola circular, não tanto a condução, a ação individual, que é importante para desmanchar os jogos em alguns momentos, mas depois é o coletivo e a capacidade de circulação que faz com que a equipa possa jogar bem. Sempre fomos uma equipa, e não temos sido, muito equilibrada em todos os momentos do jogo, quer na perda da bola, quer na organização defensiva, é uma das questões que têm sido colocadas à equipa. Basta reparar no que é o trajeto desta equipa, que sofre muito poucos golos. Nos últimos quatro jogos, sofremos oito golos, o que é uma coisa perfeitamente anormal. Tem-nos faltado equilíbrio, aconteceu no último jogo a partir dos 20, 25 minutos. Já tive a oportunidade de ver o jogo, percebemos algumas coisas que às vezes, no campo, não se percebem. Depois começámos a sofrer muitos contragolpes, a equipa começa a partir-se um pouco, há que regressar ao que somos, mantendo a nossa identidade, com qualidade criativa mas como equipa, organizada em todos os momentos do jogo.”

Calendário

“Acho que estas janelas de seleção não fazem nenhum sentido, na minha perspetiva. Até aqui nunca se jogou assim. Uma janela era sempre dois jogos, jogávamos sexta ou sábado, dava dois, três dias para podermos sistematizar e pensar no adversário, olhar para o que tínhamos de fazer e retificar em campo. Chegámos aqui, não treinámos nenhuma vez, fizemos 20 minutos de treino noutra vez, vão fazer viagem de 3h30.”

Palhinha & Pepe só com Azerbaijão

“Não há nenhuma lesão estrutural, mas têm hematomas. Um diferente do outro. A informação clínica é que, em dois, três dias, estarão aptos. O Palhinha talvez mais rápido que o Pepe. Clinicamente, pensamos que podemos contar com eles para o Azerbaijão. Amanhã [sábado vs. Catar] dificilmente qualquer jogador que jogou no último jogo vai jogar de início.”

Qatar

“Amanhã [sábado] vamos jogar contra uma equipa que anda a ser preparada para jogar o Campeonato do Mundo há seis anos. Se olharmos para 20, 30 jogos é praticamente sempre a mesma equipa, está mesmo em preparação para disputar o Campeonato do Mundo no seu país, sabendo que estão apurados. Fizeram uma grande participação na Gold Cup, perderam 1-0 com os Estados Unidos, mas fizeram uma grande prestação. É uma equipa equilibrada, sabe o que quer, está bem trabalhada, jogam sempre os mesmos. Neste jogo com a Sérvia [0-4] mostraram alguns aspetos que nunca mostraram, principalmente na ação defensiva. São sempre bem estruturados e bem organizados, são rápidos, tocam rápido a bola no contragolpe, saem muito forte no contra-ataque. Fizeram bem com a Sérvia, mas a ação defensiva, um dos pontos mais fortes deles, não conseguiram responder tão bem como têm respondido. Não vai ser um jogo fácil, antes pelo contrário. Têm qualidade, vão criar-nos problemas, mas temos de resolver os problemas. Os jogadores que estiveram no último jogo não vão jogar, vão entrar alguns.”

O tal desequilíbrio e a utilidade do jogo com o Qatar

"Essas coisas resolvem-se essencialmente no treino. O que vamos tirar do Catar, nesse aspeto, é os jogadores não terem tantos desequilíbrios e perceberem que é isso que tem de acontecer. Se fizermos bem, podemos retirar [isso] para o jogo seguinte. Não é um treino em que vamos retificar o que estava mal, temos de ser equilibrados em todos os momentos do jogo, sem perder a criatividade e qualidade, essas coisas todas podem estar no jogo sem perder equilíbrios. Para jogar com muita criatividade e ofensivamente, só se consegue com equilíbrios. Se metermos 10 jogadores na frente, não ganhamos a ninguém. Tivemos esse problema agora [com a Irlanda] a partir dos 20 anos, só tínhamos em alguns momentos do jogo três jogadores em termos de contenção e processo defensivo, no contragolpe principalmente. Há que ter os equilíbrios que temos perdido."