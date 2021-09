Fernando Santos muda todos os titulares e há uma estreia absoluta pela seleção nacional

Como já seria de esperar, Fernando Santos baralhou toda a equipa para o encontro de preparação com o Catar, deixando de fora do onze todos os titulares do jogo com a Irlanda.

O Catar - Portugal vai assim marcar a estreia de Otávio com a camisola da seleção nacional e Diogo Costa poderá estrear-se durante o encontro - Anthony Lopes será o titular na baliza.

O onze de Portugal: Anthony Lopes, Nuno Mendes, Domingos Duarte, Danilo, Nélson Semedo; Rúben Neves, João Moutinho, João Mário; Otávio, Gonçalo Guedes e André Silva

Siga o Catar - Portugal aqui, na Tribuna, a partir das 17h45.