Fernando Santos: "Perder pontos contra o Azerbaijão não é um cenário que eu coloque"

Se Portugal perder pontos frente ao Azerbaijão, a qualificação para o Mundial de forma directa fica posta em causa?

“Perder pontos em Baku não é um cenário que eu coloque. Eu acho que este apuramento será disputado até à última jornada. Faltam quatro finais para as duas equipas [Portugal e Sérvia] que se apresentam como candidatas a seguir em frente e penso que nenhum das equipas está disponível para perder pontos e o jogo decisivo será o confronto entre elas. É uma situação pelo qual já passámos no passado, no apuramento para o Mundial 2018, pela derrota que tínhamos sofrido na Suíça, o que não é o caso, visto que ainda não sofremos nenhuma derrota. É uma final, como todos os jogos que faltam, e as finais são para vencer. Perder pontos aqui não entra na nossa cabeça, mas para isso temos de ter muita atitude e dinâmica, quer no processo ofensivo, quer no defensivo”

Análise ao Azerbaijão

“Sabemos que é uma equipa muito bem orientada pelo De Biasi, que já quando estava na Albânia construiu muito bem a equipa, levando-a ao Europeu 2016. Nessa altura, colocou também muitos problemas a Portugal. É um conjunto que, nos jogos que realizou, nunca perdeu por mais de um golo de diferença e espero que amanhã Portugal consiga uma margem diferente. É muito bem organizada e defende com qualidade, mas não se esconde só no processo defensivo. Dos jogos que eu vi, o encontro em que tiveram mais dificuldade, sobretudo nos primeiros 45 minutos, foi contra Portugal. Nós, nessa partida, dominámos a primeira parte, sem permitir que o adversário saísse a jogar, reagindo muito bem à perda da bola e sem permitir situações de contra-ataque. O golo surgiu num auto-golo, mas criámos oportunidades. Sempre que nós não permitimos que o adversário nos cause mossa, ficamos mais perto de ganhar, porque em termos ofensivos, com maior ou menor dificuldade, encontraremos o caminho para marcar. Temos é de ser muito fortes nos dois momentos do jogo, porque o Azerbaijão já mostrou contra a Irlanda e a Sérvia que é uma equipa capaz de, em termos ofensivos, criar problemas ao adversário, nomeadamente em ações de contra-ataque. Estamos prevenidos para isso e temos de neutralizar esse aspecto do adversário”

Problemas defensivos que Portugal tem tido

“Esta equipa sempre jogou bem porque, nos vários momentos do jogo, foi uma equipa muito consistente. Dificilmente sofria golos e normalmente marcava. Mas tudo é colectivo. Quando se sofre, o problema não é só dos defesas e quando não se marca não é só dos avançados. Tudo é colectivo e assim é que funciona. Mas é verdade que, nos últimos tempos, a espaços, não temos correspondido tão bem ao que sempre fizemos. No último jogo, o que sucedeu foi que a equipa não entrou bem, com muitas perdas de bola em termos ofensivos, as quais permitiam rapidamente contra-ataques. Contra a Irlanda, permitimos que eles pegassem no jogo e saíssem a jogar, levando-nos a correr mais. Para um conjunto que quer mandar no jogo, é importante que, no processo defensivo, não deixa que o adversário acredite que nos pode criar problemas e ter muita atenção na perda de bola, reagindo rápido para não permitir contra-ataques. Ainda agora, contra o Catar, nós na segunda parte jogámos sempre a meio do meio-campo deles. Ora, se há uma bola qualquer que for para a frente e o jogador for muito rápido vai criar problemas, mas isso é perfeitamente normal. Nós sempre fomos seguros nesse aspeto. Mas desde que façamos um bom jogo no global, quer no ataque, quer na defesa, estaremos sempre perto de ganhar”

Alterações na equipa feitas no particular contra o Catar

“Deveram-se a dois aspectos. Um foi a necessidade de recuperar os jogadores, porque tendo um particular no meio dos outros dois era normal que eu mudasse toda a equipa. E o outro foi a minha confiança em todos os jogadores e na resposta que eles podem dar. E também porque é importante ter mais um plano de jogo e testar formas diferentes de jogar, alterando um pouco o posicionamento táctico da equipa, para usar antes ou durante as partidas. É importante que os jogadores passem por esse tipo de situações, até para entender o que é que funcionou bem e não tão bem”

Situação clínica de Pepe e Palhinha

“O Pepe e o Palhinha não têm treinado. O Palhinha já foi ao campo, mas hoje, aqui no treino, é que iremos ver se estão todos em condições”