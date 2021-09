Fernando Santos enfrenta a "final" no Azerbaijão com duas alterações face ao onze que derrotou a Irlanda

Após mudar por completo a equipa titular da seleção nacional para o amigável diante do Catar, Fernando Santos volta a uma formação com nomes mais habituais para a partida de qualificação para o Mundial 2022 no Azerbaijão. Com efeito, só há duas mudanças face ao onze do último encontro oficial, frente à República da Irlanda, para um duelo que foi descrito como o selecionador como a primeira de quatro "finais" rumo ao Mundial.

O castigado Cristiano Ronaldo e Rafa Silva, que é relegado para o banco de suplentes, são os dois ausentes em relação à equipa que bateu os irlandeses no Algarve. Para os seus lugares entram João Moutinho, que será o capitão de equipa, e André Silva.

O onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; João Palhinha, Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Jota, André Silva.

Siga o Azerbaijão-Portugal aqui, na Tribuna, a partir das 17h00.