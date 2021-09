Matheus Nunes chamado pela primeira vez à seleção nacional

Matheus Nunes é o nome em destaque na convocatória de Fernando Santos para os próximos compromissos de Portugal. O jovem do Sporting confirmou esta semana que havia escolhido Portugal, depois de recusar uma chamada à seleção do Brasil, e faz a estreia numa lista com vários regressos.

Um deles é Diogo Dalot, do Manchester United, bem como William Carvalho, que voltou à titularidade no Bétis nas últimas jornadas da liga espanhola.

Face à última convocatória original (depois muito alterada devido a lesões), saem Gonçalo Inácio, Ricardo Pereira, Otávio e Pedro Gonçalves.

De realçar que Fernando Santos convocou Danilo Pereira anunciando o nome do jogador no grupo dos defesas, numa alti

Portugal joga com o Catar a 9 de outubro, às 20h15, num encontro de preparação que se vai disputar no Estádio do Algarve, mesmo local do embate mais importante desta janela, com o Luxemburgo, este já a doer e a contar para o apuramento para o Mundial de 2022.

A seleção nacional lidera neste momento o Grupo A, com 13 pontos, mais dois que a equipa da Sérvia. O Luxemburgo é 3.º no grupo, com 6 pontos.

Confira aqui a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Diogo Costa e Antony Lopes

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Domingos Duarte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, William Carvalho