Rafael Leão, José Fonte e Trincão substituem os lesionados Domingos Duarte e Rafa na convocatória de Portugal

Há alterações na convocatória da seleção nacional para os duelos contra o Catar, no sábado, dia 9 (um amigável), e frente ao Luxemburgo, na terça-feira, dia 12, em duelo de apuramento para o Mundial 2022. Assim, em comunicado publicado na sua página oficial, a FPF informou que "Domingos Duarte e Rafa foram dispensados depois de a Unidade de Saúde e Performance da FPF ter avaliado a situação clínica". Os atletas do Granada e Benfica, respectivamente, não darão o seu contributo à equipa lusa.

Para substituir estes dois jogadores, Fernando Santos chamou três futebolistas: o central José Fonte, do Lille, e os atacantes Francisco Trincão do Wolverhampton, e Rafael Leão, do Milan. Este último é uma estreia absoluta nas convocatórias da seleção principal.

Rafael Leão, de 22 anos, foi formado no Sporting, tendo rumado ao Lille em 2018. Após uma temporada na Ligue 1, o jovem foi para o Milan, onde está na sua terceira temporada. Campeão da Europa sub-17 em 2016, Leão está a protagonizar um excelente início de temporada, com quatro golos e uma assistência em nove encontros realizados pelo histórico conjunto italiano.

Já Francisco Trincão volta a ser "repescado" para uma lista, algo que já havia sucedido na última convocatória da seleção, na altura substituindo o lesionado Pedro Gonçalves. O jogador do Wolverhampton conta com sete internacionalizações.

Por seu turno, José Fonte regressa aos eleitos de Fernando Santos, técnico que sempre confiou no capitão do Lille mas que o deixou de fora das listas após o Euro 2020, para o qual o central foi chamado, não tendo somado qualquer minuto. Com 37 anos e 46 internacionalizações, Fonte continua a ter um papel fundamental nos campeões franceses, pelos quais já disputou 12 desafios esta época.