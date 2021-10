Catar 2022: Raphaël Guerreiro e Trincão são baixas, Nélson Semedo convocado de urgência

A seleção portuguesa de futebol realiza esta quinta-feira mais um treino de preparação para os jogos com Catar e Luxemburgo, numa sessão na qual poderá participar Nélson Semedo, convocado de urgência face às dispensas de Raphaël Guerreiro e Trincão.

O lateral do Wolverhampton foi chamado na quarta-feira, informou a Federação Portuguesa de Futebol, depois de Raphaël Guerreiro, lesionado, e Trincão, que teve um teste com resultado positivo para o novo coronavírus, terem sido dispensados dos trabalhos da seleção nacional.

Semedo poderá, assim, ser a principal novidade no terceiro treino de Portugal, que tem início às 10h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Por outro lado, mantém-se a dúvida quanto à disponibilidade de Diogo Jota, que falhou as duas sessões já realizadas pela equipa nacional, devido a dores musculares.

Antes de se iniciarem os trabalhos no relvado principal do centro de treinos, um jogador a designar falará aos jornalistas, em conferência de imprensa, a partir das 10h00.

A seleção portuguesa joga com o Catar no sábado, a partir das 20h15, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, às 19h45, para o grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).