A garantia de Fernando Santos para o particular contra o Catar: "Matheus Nunes e Rafael Leão irão a jogo"

Podemos esperar estreias de Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão?

"Este é um jogo particular, não um amigável. Muitos dos jogadores estão já carregados ,devido à disputa de muitos encontros. Portanto, irá ser feita alguma gestão e, dentro dessa gestão, Matheus e Rafael, seguramente, irão a jogo. Pode ser de princípio ou depois, mas seguramente irão a jogo. Essa é a nossa perspectiva, mas só depois, quando a bola começar a correr, é que percebemos se isso vai acontecer. Quanto ao Diogo Costa ainda vou pensar sobre o assunto, porque é um lugar mais específico, é uma situação diferente.O Diogo Costa ou entra de princípio, ou eu nunca farei substituições de guarda-redes a meio de uma partida, porque acho que isso não é bom para nenhum dos guarda-redes. Ou jogará de princípio, ou continuará aqui, a evoluir e a crescer. É um jovem de muito talento, com muita qualidade, em quem nós acreditamos"

Ronaldo tem 180 jogos pela seleção, estando a um de se tornar no europeu com mais partidas pela seleção. Pensa colocar Ronaldo?

"Se eu o colocar, isso não terá nada a ver com recordes, porque ele irá sempre bater o recorde. Só se tivesse uma infelicidade de tal maneira que nunca mais jogasse é que não o colocaria. Nem ele está preocupado com esse recorde, seguramente. Ainda estou a ponderar, mas o Cristiano irá a jogo, porque eu acho que ele precisa de jogar, é muito importante para ele ter tempo de jogo. O último encontro em que ele fez o jogo todo foi na Liga dos Campeões, no último fim-de-semana só fez 20 minutos. Se só jogasse contra o Luxemburgo ,estaria 15 dias sem essa intensidade do jogo, que é muito diferente do treino. Neste momento, direi que há uma forte probabilidade de ele ir a jogo, ou como titular ou só na segunda parte. Mas há uma forte probabilidade de ele ir a jogo, para que os ritmos competitivos dele estejam no seu limite máximo para o duelo com o Luxemburgo"

Sobre a chamada de Matheus Nunes

"Se ele não tivesse qualidades, nunca viria à seleção. O primeiro requisito para integrar o grupo é ter qualidade, mas todos vimos as qualidades dele no seu clube. Tem 22 anos, está em Portugal desde os 12, fez todo o crescimento no futebol português e ainda tem um longo caminho para evoluir, quer no clube, quer na seleção. É muito importante integrá-los, para eles perceberem o que é o contexto seleção e quais as dificuldades. Ele tem correspondido ao que esperamos, mas não só ele. O Rafael Leão chegou agora e também se integrou bem, como todos se têm integrado . A equipa acolhe bem todos os jogadores. O Matheus e o Rafael são, claramente, jogadores de futuro na seleção nacional e, quanto mais depressa forem apreendendo o que nós queremos, melhor para eles e para nós"

O momento de Rafael Leão

"O Rafael tem crescido muito. Eu tenho visto os jogos do Milan, há um ano que andamos a vê-lo com muita atenção, porque reconhecemos que ele tem um potencial diferenciado de outros. Pode jogar em duas posições, é um jogador que seguimos há muito tempo. Na última convocatória, poderia ter entrado, e agora nesta beneficiou de lesões e, também, da circunstância do Jota, que não está ainda a 100%. O Rafael tem muitas condições, melhorou muitos aspetos do jogo que, na formação, não mostrava tanto. Agora no Milan tem-no mostrado, é um jogador de equipa, o que é muito importante. Teve a oportunidade de chegar à seleção e agora é ver a evolução nos treinos e no jogo"

Acha que a vitória por 11-0 de Portugal contra o Liechtenstein, em sub-21, é matéria de reflexão sobre o que deve ser uma fase de qualificação?

"Ao nível da formação, onde eles ainda estão em crescimento e a cimentar as suas bases, jogos destes podem ser enganadores. Em primeiro lugar, tenho de dar os parabéns, porque 11-0 é sempre 11-0, tem de se jogar bem para alcançar aquele resultado. Para mim, enquanto selecionador, e penso que, também, para o Rui Jorge, é um jogo do qual não podes tirar grandes ilações. Eu acho que seria benéfico, se calhar, ter grupos diferenciados. Para a formação, acho que isso seria importante, e principalmente nos sub-21, que já é um escalão muito intermédio, onde eles já são seniores e competem nas grandes equipas. A maioria dos nossos jogadores compete em boas equipas. Mas é assim que o calendário está e é isso que temos de fazer"

O que pode retirar deste jogo?

"O que quero é perceber se, no pouco tempo em que estamos juntos, aquilo que é transmitido foi assimilado pelos jogadores e aplicado na prática. O que para mim é importante é ver o coletivo, ver como é que a equipa assimilou os processos que eu quero nos vários momentos do jogo."