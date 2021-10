Diogo Jota dispensado da seleção portuguesa por lesão

Fernando Santos já tinha avisado que era "pouco provável" que Diogo Jota estivesse disponível para jogar contra o Luxemburgo. Ora, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o jogador do Liverpool foi dispensado da seleção, sendo baixa confirmada para o jogo do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, a realizar no Algarve.

De acordo com a nota divulgada no sítio oficial do organismo na Internet, o jogador do Liverpool foi “dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF” para a partida com os luxemburgueses e “já deixou o estágio” da equipa das quinas, no Algarve.

O melhor marcador de Portugal na fase de apuramento, com quatro golos, tem estado a contas com problemas musculares e não chegou sequer a realizar qualquer treino desde que se iniciou a concentração, na terça-feira da semana passada, ainda na Cidade do Futebol.

O selecionador nacional, Fernando Santos, assumiu na conferência de imprensa de antevisão da partida, que a probabilidade de Jota jogar diante do Luxemburgo era “baixa” e que se o jogador não estivesse em condições físicas de ir para o banco de suplentes regressaria a Liverpool.

Jota, que já tinha falhado o particular de sábado, com o Qatar (vitória por 3-0), é o único jogador a ficar de fora dos 23 atletas elegíveis para o duelo com os luxemburgueses, de acordo com a lista divulgada hoje pela UEFA.