Uma dupla de ataque para ganhar mais uma "final"

Se o jogo contra o Luxemburgo é, nas palavras de Fernando Santos, uma das "três finais" que faltam para que Portugal possa estar no Mundial 2022, então o seleccionador nacional aposta em vencer a partida no Algarve colocando, de início, os seus dois principais marcadores de golos. Ronaldo e André Silva estarão no ataque da equipa lusa em nova partida do grupo A de apuramento.

Os atacantes do Manchester United e do Leipzig são, juntamente com Nuno Mendes, os únicos três resistentes do onze que entrou em campo para o amigável contra o Catar, conseguindo uma vitória por 3-0. Comparando com o último duelo oficial da seleção, no Azerbaijão, as únicas mudanças são as saídas dos lesionados Jota e Raphael Guerreiro, entrando para os seus lugares Nuno Mendes e Cristiano, que nesse desafio estava castigado.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo

Onze do Azerbaijão: Moris; Jans, Chanot, Carlson, Mica Pinto; Barreiro, Martins Pereira, Thill, Sinani; S. Thill, Gerson Rodrigues

