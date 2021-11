Renato Sanches e João Félix de regresso aos convocados de Portugal

O regresso de João Félix e Renato Sanches são novidades de Fernando Santos na convocatória para os dois últimos e decisivos jogos de Portugal na qualificação para o Mundial 2022, no Catar.

Em 2.º lugar no Grupo A, mas com menos um jogo, a seleção nacional joga na quarta-feira com a República da Irlanda, em Dublin, e no dia 14 recebe a Sérvia, líder do grupo, no Estádio da Luz.



Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes, Diogo Costo

Defesas: Diogo Dalot, Nelson Semedo, Danilo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes

Médios: Palhinha, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, Renato Sanches