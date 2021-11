Portugal: José Sá e Gonçalo Guedes substituem os lesionados Anthony Lopes, Rafa e João Mário

Há mudanças na lista de convocados de Fernando Santos para os dois últimos compromissos de Portugal no Grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que, devido a lesão, Anthony Lopes, Rafa Silva e João Mário foram dispensados dos trabalhos da seleção, sendo chamados para os seus lugares o guardião José Sá, do Wolverhampton, e o extremo Gonçalo Guedes, do Valencia.

Segundo o comunicado da FPF, "analisados os relatórios médicos, e tendo em conta o tempo de recuperação previsto, o selecionador nacional decidiu dispensar o guarda-redes do Lyon e os dois jogadores do Benfica".

Recorde-se que Portugal defronta a República da Irlanda, fora, no dia 11 de novembro, quinta-feira, e recebe a Sérvia três dias depois. Estes serão os dois últimos duelos da equipa de Fernando Santos no grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial 2022, decidindo se Portugal se qualificará de forma directa para o torneio que se disputará no Catar.

Quanto aos jogadores que foram chamados por Fernando Santos para as vagas de Lopes, Rafa e João Mário, José Sá, de 28 anos, já foi várias vezes convocado para a seleção principal, mas ainda não soma qualquer internacionalização. Por seu turno, Gonçalo Guedes tem sido presença regular na equipa portuguesa ao longo dos últimos anos, tendo 28 partidas e seis golos apontados às ordens de Fernando Santos.