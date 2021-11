Fernando Santos: "O empate ou ganhar aqui por 5-0 era a mesma coisa. É um resultado muito positivo"

Satisfeito com o resultado?

“Com o resultado, naturalmente que sim. Quanto à exibição, não conseguimos pegar como achávamos que íamos pegar. Em termos de classificação, o empate ou ganhar aqui 5-0 era a mesma coisa. Claro que eu preferia ganhar aqui 5-0. Mas em termos de resultado, é um resultado muito positivo. A equipa da Sérvia tem que jogar no nosso estádio para ganhar o jogo, e isso é algo importante que era determinado tanto pela vitória, como pelo empate. Mas claro que queríamos ganhar, mas tivemos muita dificuldade, nunca conseguimos ligar o jogo, tivemos muita dificuldade em lidar com um adversário muito físico e impetuoso. Havia muita possibilidade de controlarmos o jogo com bola, mas o que fizemos foi, sistematicamente, trocar a bola para trás, até ao guarda-redes, depois bater na frente contra jogadores muito alto, que ganhavam a bola. Para mim, a questão principal foi nunca conseguirmos ligar o jogo em termos ofensivo com a qualidade que é habitual. E, em termos de organização defensiva, concedemos sempre muito espaço. Os jogadores tentaram, mas tivemos sempre muita dificuldade. Ao intervalo tentámos corrigir, mas nunca conseguimos ligar o jogo"

Poupou jogadores por causa de amarelo, mas agora não contará com Pepe

“Não poupei jogadores para não verem amarelo. Poupei jogadores essencialmente porque nunca sabes, num jogo muito físico como este, como é que eles estão condicionados ou não. Essa é que é a questão central. Claro que eu gostava de ter o Pepe no jogo, mas vou dormir descansado porque sei que vamos encontrar as soluções certas. Um jogador que tem amarelo, por muito que esteja habituado a grandes palcos, há sempre o pensamento de 'se eu o agarro, não jogo o próximo encontro'. Não era uma questão de poupança no sentido físico, mas sim emocional. Não usei nenhum dos defesas com amarelo de início"

100% confiante na presença de Portugal no Mundial?

“Sim, acredito que sim. Estou convencido"