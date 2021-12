O presidente da Federação de Futebol da Grécia quer Fernando Santos de volta: “É o meu desejo. Gostaria de ter um treinador disciplinado”

A qualificação para o Mundial estragou planos, trocou as voltas a intenções e fez cadeiras remexer em quem assenta nelas. “A nossa visão é diferente e não está alinhada”, escreveu, na reclusão do seu ecrã de telemóvel, John van’t Schip, a cerca de cinco semanas do contrato que o ligava à Federação de Futebol da Grécia terminar, no último dia deste ano. “Tens de acreditar num projeto e não te desviares dele”, acrescentaria o neerlandês no seu longo texto de despedida, após dois anos e meio que culminaram no terceiro lugar do grupo de apuramento para o Catar.

Ficando atrás de Espanha e Suécia, a seleção grega ficou igualmente sem selecionador a 26 de novembro e, de novo, órfã de jogar um grande torneio. A última vez foi em 2014, no Brasil, onde um certo alguém perdeu as estribeiras, protestou contra os árbitros e acabaria expulso quando havia 120 minutos jogados numa partida dos oitavos-de-final do Mundial. Mais tarde, seria punido pela FIFA com oito jogos de suspensão por “vários atos de conduta anti-desportiva” e esta história tem mais do que uma ligação a Portugal.

Esse treinador era Fernando Santos, o último homem a levar a Grécia a uma competição de seleções. E o tal castigo repercutiu-se não em oito, mas em dois jogos de suspensão que o selecionador cumpriria quando já orientava Portugal. Sete anos volvidos, 95 jogos feitos e um Europeu e uma Liga das Nações conquistados, o ex-jogador que estudou para ser engenheiro e que virou treinador de futebol levou até um play-off o risco de falhar uma grande competição com a seleção nacional — o que coincidiu com uma desilusão na Grécia.

Reagindo à falha do país em qualificar-se para o Mundial de 2022, o presidente da Federação de Futebol Grega falou sobre o futuro da seleção que ficou sem selecionador, aproveitando para pegar numa antiga presença para ilustrar o que pretende para o futuro. “Gosto de disciplina e gostaria de ter um treinador disciplinado, como são os alemães, os italianos e os portugueses. É certo que o sucessor vai ser um estrangeiro. O Fernando Santos é o meu desejo”, disse Panagiotis Dimitriou, à “Open TV” do país.

O dirigente quereria aguardar até março, quando se realizarão as meias-finais e a final do play-off — Portugal defrontará a Turquia e, caso ganhe, a Itália ou a Macedónia do Norte —, pela hipótese de contratar o homem que treinou a Grécia entre 2010 e 2014. O plano seria deixar a seleção do país sem selecionador durante cerca de quatro meses, escreve o jornal “Ta Nea”. Mas, à semelhança de outras publicações no país, esse cenário seria o mais improvável.

Além de a seleção ficar tanto tempo sem alguém a pegar-lhe nas rédeas e indicar o caminho, em prol de figas cruzadas pelo presidente da federação para que Fernando Santos ficasse livre, após uma eventual não qualificação para o Mundial, o salário que o treinador, de 67 anos, recebe da Federação Portuguesa de Futebol seria incomportável para ser igualado pela federação grega.