Liga das Nações: Portugal defronta Espanha, Suíça e República Checa na fase de grupos

Na terceira edição da Liga das Nações, Portugal jogará, na fase de grupos da Liga A, contra Espanha, República Checa e Suíça. O vencedor do grupo garantirá presença na final four do torneio, que se realizará em junho de 2023.

Recorde-se que a Liga das Nações é composta por quatro divisões, estando a seleção nacional na primeira delas, a Liga A. Esta é feita de quatro grupos de quatro equipas, com o vencedor de cada um deles a garantir presença na final four que determinará quem levará para casa o troféu do torneio.

As partidas da fase de grupos serão realizadas em junho e setembro de 2022, sendo a fase final em junho de 2023. Assim, haverá quatro jornadas entre 2 e 14 de junho, sendo as outras duas rondas entre 22 e 27 de setembro.

Portugal, como referido, está no grupo A2. O adversário mais sonante é a Espanha, que foi finalista vencida da última edição da Liga das Nações. Recorde-se que os dois países ibéricos têm em curso uma candidatura conjunta para organizar o Mundial 2030.

Além da Espanha, seleção que, ao contrário de Portugal, já garantiu presença no Mundial 2022, também a Suíça e a República Checa estarão no caminho nacional nesta fase de grupos. A Suíça também já assegurou bilhete para o Mundial do Catar, tendo terminado a qualificação à frente da Itália no seu grupo. No passado Europeu, os helvético foram eliminados nos quartos de final, justamente pela Espanha.

Já a República Checa, que também foi aos quartos de final do Euro - sendo eliminada pela Dinamarca -, está, tal como Portugal, no play-off de qualificação para o Mundial 2022.

Os vencedores dos quatro grupos da Liga A disputarão uma final four, a qual se realizará em junho de 2023. As meias-finais serão a 14 e 15 de junho e a final, bem como o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, disputar-se-á a 18 de junho.

Esta é a terceira edição da Nations League, depois de Portugal ter vencido a primeira, que terminou em junho de 2019, e de a França ter conquistado a segunda, cujo desenlace se deu em outubro de 2021.