Algo está podre na Dinamarca: jogadores em greve e federação convoca seleção de futsal para jogos (de futebol) com Eslováquia e Gales

A Dinamarca e o futebol dinamarquês, que ofereceu ao mundo senhores como os irmãos Laudrup, Schmeichel e Allan Simonsen, têm as suas coisas. Em 1992, os jogadores já estavam de férias quando a Jugoslávia saltou fora do Europeu. Os dinamarqueses, que supostamente aterraram na Suécia ainda com areia nos pés (dizia-se que estavam de férias), acabaram por vencer a final de Gotemburgo contra a Alemanha de Klinsmann e companhia (2-0, Jensen e Vilfort). O bizarro não se fica por aí: 26 anos depois, a seleção nórdica poderá entrar em campo com jogadores de futsal e até com amadores, conta o “The Guardian”.

Graças a uma disputa entre sindicato dos jogadores e associação de futebol, a seleção nacional daquele país vive um impasse. É que os futebolistas estão em greve, pois exigem ter a possibilidade de assinar contratos com patrocinadores que são concorrentes dos patrocinadores da seleção. As condições em que viajam também estarão em discussão.

A Dinamarca tem dois jogos agendados para esta semana: um particular na quarta-feira contra a Eslováquia e outro, a contar para a novinha Liga das Nações, contra Gales, no domingo.

NurPhoto/Getty Images

Aquando do boicote da seleção feminina a um jogo de qualificação para o Mundial, em outubro de 2017, a UEFA castigou aquela associação com um derrota por 3-0 (vs. Suécia) e uma multa de 20 mil euros, conta o “The Telegraph”. E deixou um aviso: se voltarem a falhar nos quatro anos seguintes, ficam fora dos torneios da UEFA. O período da eventual suspensão não foi anunciado.

De acordo com o jornal dinamaquês B.T., a associação terá dado a batalha por perdida e avançou para uma convocatória composta na sua maioria por jogadores da seleção de futsal. As restantes vagas ficam entregues a jogadores de futebol do segundo e terceiro escalão.

Mas houve nas últimas horas um alegado recuo por parte do sindicato dos futebolistas. Num comunicado publicado no site oficial daquela entidade, Christian Eriksen disse que é preciso encontrar uma resolução para o problema. “Temos de resolver este conflito agora, e não cavar mais fundo”. O médio do Tottenham, em nome dos jogadores, aceitou regressar ao acordo antigo, sendo que o quer ver renovado por apenas um mês. “Não faz sentido se a associação não aceitar esta oferta. O acordo tem funcionado durante anos. Assinem e vamos imediatamente para o avião. Estamos prontos para jogar.”