Alguém quer jogar pela Dinamarca?

Morten Bank (Avarta), Christoffer Haagh (Jaegersborg futsal), Christian Bannis (TPI), Mads Priisholm Bertelsen (TPI), Christian Bommelund Christensen (Jaegersborg futsal), Victor Hansen (Frederikssund), Nicolai Johansen (Vanlose), Daniel Nielsen (Vanlose), Kasper Skraep (TPI), Anders Hunsballe (Greve), Oskar Hojbye (Vanlose), Rasmus Gaudin (Vanlose), Adam Fogt (Kastrup), Christopher Jakobsen (Hillerod), Rasmus Johanson (HIK), Kevin Jorgensen (Jaegersborg futsal), Kasper Kempel (Skovshoved), Simon Vollesen (Birkerod), Anders Fonss (TPI), Troels Cillius Nielsen (Birkerod), Christian Offenberg (Avarta), Daniel Holm Sorensen (Skovshoved), Louis Veis (Jaegersborg futsal).

Não é por ser adepto de futebol, ou por gostar de ver tipos a correrem atrás de uma bola para lhe darem uns pontapés, que tem obrigação de conhecer a seleção da Dinamarca, ou sequer saber quem são os melhores jogadores dinamarqueses.

Mas, se esteve atento no último par de meses, terá reparado que a equipa desse país chegou aos oitavos-de-final do Mundial, aventura que a deixou no 9º lugar do ranking da FIFA, que vale o que vale, valendo, porventura, que tenha ouvido falar mais vezes de nomes como Christian Eriksen, Simon Kjaer, Pione Sisto ou Lasse Schöne - e nenhum consta na lista que a Associação Dinamarquesa de Futebol revelou, terça-feira.

São os 24 convocados para que se forme uma equipa para defrontar a Eslováquia, esta quarta-feira, num jogo particular, e depois o País de Gales, no domingo, já mais a sério e a contar para a nova Liga das Nações da UEFA. E se não reconhece qualquer nome dessa lista, por alguma razão é.

Porque nenhum joga no estrangeiro, na primeira ou segunda divisões da Dinamarca, ou sequer é um futebolista profissional a tempo inteiro. Há até cinco jogadores que não têm o hábito de chutar uma bola em relva: pertencem à seleção dinamarquesa de futsal e quatro deles até estiveram no Campeonato da Europa de 2016 que Portugal conquistou.

Sendo que há este pormnoer: a Dinamarca está na 51ª posição do ranking mundial de futsal, a perseguir países como as Ilhas Salomão, o Quirguistão ou o Vietname.

O que está em causa

A lista remendada pela federação do país à pressa e, literalmente, com quem se disponibilizou para representar o país, deve-se a uma divergência entre a entidade e o sindicato que representa os futebolistas profissionais dinamarquesas.

A falta de acordo relativa a prémios de jogo e os contratos de patrocínio que os jogadores possam fazer com marcas que não patrocinem a seleção. É um imbróglio que os levou a baterem o pé, como aqui se explica, e a levarem a sua tomada de posição até ao fim.

Resumindo, a Dinamarca seria multada em quase 20 mil euros e suspensa, durante quatro anos, de participar em competições da UEFA, se cancelasse a sua participação em qualquer uma das partidas agendadas para esta semana; no ano passado, a seleção feminina boicotou um encontro, em protesto por melhores condições de trabalho e a reincidência sair-lhes-ia cara.

Para a evitar, os responsáveis recorreram ao que tinham e a equipa nórdica, portanto, jogará com uma mistura de amadores e jogadores de futsal para ganhar tempo enquanto a disputa não se resolve.