Modric e a "boa relação" com Ronaldo: "Enviou um sms a congratular-me. Não importa o que dizem as pessoas"

O resumo da partida

"Acho que foi um bom jogo, um amigável. Jogámos ok, foi o primeiro jogo após o Mundial e ainda estamos à procura da nossa melhor forma. No final, acho que o 1-1 é fiel à realidade."

O futuro para a seleção da Croácia

"Alguns jogadores importantes deixaram-nos, mas somos sempre capazes de encontrar jogadores para refrescar a equipa. Tenho a certeza que o vamos fazer, para nos prepararmos para a Liga das Nações.

Temos de construir a partir do que fizemos no Campeonato do Mundo, porque toda a gente nos vai olhar de forma diferente e tentar bater-nos."

O prémio de melhor futebolista a jogar na Europa

"Vamos ver. Estou feliz por estar entre os três finalistas, não sei o que vai acontecer. Há pessoas que estão a decidir, os treinadores, os adeptos e os jogadores, não sei quem mais.

Tenho uma boa relação com o Cristiano e vai continuar a ser. Para mim, os prémios individuais são importantes, mas não tão importantes quanto os coletivos. São uma coisa boa, mas não estou obcecado com isso. O que tiver de acontecer, acontecerá."

O sms de Cristiano Ronaldo

"Sim, falou comigo. Enviou-me uma mensagem a congratular-me, dizendo: 'Estou feliz por ti, mereces e espero ver-te em breve'.

Como disse, temos uma boa relação, não importa o que digam as pessoas. O que interessa é que ele me enviou uma mensagem depois de ganhar."