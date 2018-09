Itália, uma seleção em busca de uma nova identidade

Hoje, Itália é uma equipa em busca de identidade. Algo que nunca lhe tinha acontecido antes na sua história - página mais negra só em 1949, quando o avião do 'Grande Torino', onde jogavam 10 jogadores dos onze da seleção, caiu, voltando de um particular com o Benfica.

Itália teve gerações mais fortes e menos fortes, e projetos técnicos mais ou menos eficazes, mas sempre teve uma identidade: a do estereótipo defensivo, a do jogo dinâmico de Bearzot ou Lippi ou Conte, ou a do jogo bonito de Prandelli.

E, sobretudo, a Itália sempre teve campeões absolutos, daqueles que determinam uma geração. Não importa se estes campeões ganharam menos na seleção, porque o que importa quando há campeões é que eles são capazes de ser os catalisadores de projectos técnicos.

Agora, não há mais. Nada. Há muitos bom jogadores - Insigne, Belotti, Jorginho -, há um projecto de campeão possível - Federico Chiesa - mas nenhum verdadeiro campeão afirmado, e quando também estás buscando a tua própria identidade, a mescla pode ser fatal.

Sem campeões de nível absoluto, sem certezas técnicas e táticas, esta é a Itália 2018, no ano zero depois a vergonha de não se qualificar para o Mundial.

Roberto Mancini assumiu um cargo que pode destruir um touro e tem uma carreira cheia de triunfos, mas também nunca tinha estado numa equipa com tanta importância. Ou seja: a seleção pode matar a sua credibilidade, mas é o desafio mais duro da sua carreira.

Contra a Polónia, a Itália não só jogou o seu primeiro jogo oficial depois do infâme play-off contra a Suécia. Este foi também o primeiro jogo, depois 12 anos, sem um único dos campeões mundiais de 2006.

A refundação não podia começar de maneira mas icónica.

Os últimos três veteranos já saíram: Barzagli definitivamente e justamente; De Rossi provavelmente definitivamente, apesar de se saber que esta seleção precisaria da sua experiência, até no balneário; e Buffon, nem ele sabe se definitivamente ou não, mas aguardando um tempinho embora, ferido por críticas injustas.

Restam então os veteranos Bonucci e Chiellini, que nunca ganharam, mas chegaram à final do Euro e têm vitórias no clube e experiência. E seguramente que Mancini tem material interessante para trabalhar: há que adicionar Donnarumma na baliza, Romagnoli e Caldara na defesa, obviamente Verratti (lesionado) e Pellegrini no meio-campo, Bernardeschi e Immobile na frente.

Loris Roselli

Mas todos juntos são plasticina que, de momento, ainda não está moldada. E sobre a qual Mancini ainda não sabe bem que Itália modelar. É plasticina ainda mole. Porque os Azzurri que saem no relvado, sejam os que sejam, e hoje sabem que tem que aguentar a humilhação de não ir a um Mundial, mas não têm as costas suficientemente largas para aguentar com um peso tão pesado assim. As esperanças podem sufocar debaixo de uma responsabilidade demasiado grande para o nível que cada um tem.

Mancini começou esta aventura sendo fiel a sua filosofia de jogo de toda uma carreira: ir para um jogo com propósito, sempre ofensivo, para impor o seu estilo e não esperar o adversário. Isto nem sempre lhe saiu da melhor maneira, ao longo de su carreira, mas pelo menos foi sempre uma ideia clara no que pretendia.

Obviamente, Roberto Mancini tem defeitos: um deles é seguramente a dificuldade em modificar a equipa no decurso jogo, mas ninguém pode negar o conhecimento (até cientifico) da tática, capaz de ser pragmático quando precisa. E já há muitos em Itália a pedir a Mancini para voltar a ser pragmático.

O técnico ex-Inter, nos seus primeiros três jogos propôs um 4-3-3 muito ofensivo, com uma linha de ataque muito alta e um meio-campo quase só preocupado em mirar a baliza adversária. Uma atitude muito admirável, mas que teve um desenvolvimento parco: a Itália foi dececionante contra a Arábia Saudita (venceu 2-1), presunçosa contra a França (perdeu 1-3), inconsistente contra a Polónia (1-1).

A questão é que Itália tenta ser mais ofensiva mas sem ter no ataque qualidade capaz de subir o nível do jogo, e isto sem ter atrás qualidade suficiente para manter o equilíbrio e não sofrer da falta de proteção que uma equipa tão ofensiva não pode dar à sua defesa.

O resultado foi algo que ressoa como um disparate para o calcio, talvez o mas fino tacticamente em todo o mundo: uma equipa sem ordem e disciplina no relvado - ou seja, o oposto de uma equipa de Fernando Santos.

Mas Mancini, apesar de reconhecer a falta de nível até agora, quer seguir nesse sentido, acreditando que um dia a Nazionale pode desenvolver esse jogo ofensivo de maneira acertada. Contra a Polónia, bateu a cara contra um 4-4-1-1 que, com pressing e contra-ataque, praticamente anulou Itália.

Contra Portugal, Itália deveria seguir essa mesma estratégia, só mudando algum elementos.

Primeiro, pondo desde o começo Federico Chiesa, o mais querido de Itália, filho da arte de Enrico Chiesa, que tem, como o pai, uma electricidade contínua nos 90 minutos, partindo da esquerda do ataque e oprimindo toda a defesa. Entrou no minuto 70 contra a Polónia e em cinco minutos mudou o jogo e procurou o penálti para o empate.

Marco Canoniero

Mancini, na conferência de imprensa, disse o seguinte: “Todos pedem Chiesa, então ele joga”. Foi irónico sobre o seu erro e sobre as vozes das críticas que já se levantam. Não jogará Balotelli, que falhou uma vez mais, não por disciplina, mas porque não teve uma pré época, considerando que foi de folga três semanas para tentar sair do Nice. No seu lugar el galo Belotti, mais rápido e eficaz, mas com menos técnica.

Mas a intensidade de Portugal pode ser letal para esta Itália, que quer ser... nem ela sabe o quê.

Será provavelmente a primeira vez na história que Portugal está num nível mais estável e superior ao de Itália. O futebol é lindo porque não há valores absolutos que não possam ser mudados, porque tanto a humildade como a tática podem mudar as conclusões da técnica.

Mas Itália, neste momento, ainda que esteja consciente de ter uma doença, todavia não encontrou a cura necessária.