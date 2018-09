Elas vão aos Jogos Olímpicos da Juventude mas antes mostram o que sabem

Entre os dias 6 e 18 de outubro decorre em Buenos Aires a 3.ª edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, competição que a Seleção Nacional feminina sub-19 está a preparar em Rio Maior.

E como não há nada como também estar bem preparado no campo teórico, as nossas jogadoras puseram os seus conhecimentos à prova não só sobre futsal, mas também sobre a Argentina, num divertido concurso que vale a pena ver.

Argentina, em Buenos Aires. Portugal vai estrear-se na fase de grupos diante do Chile, a 7 de outubro, pelas 16h00**. Os restantes encontros estão agendados para os dias 9, frente à República Dominicana (14h00), dia 10, frente à seleção dos Camarões (16h00), e dia 13, diante do Japão (14h00).

Participam nos Jogos Olímpicos da Juventude atletas entre os 15 e os 18 anos, em representação de 203 países.