Não há Liga portuguesa mas há Liga das Nações (e não só): os jogos que pode ver este fim de semana

Os campeonatos nacionais estão parados devido aos compromissos das seleções (e na próxima semana volta a não haver Liga portuguesa, já que se disputa a 3ª eliminatória da Taça de Portugal - jogos AQUI), mas ainda assim há muito para ver este fim de semana - e não apenas na Liga das Nações.

Há, por exemplo, um Aves-Rio Ave, já este sábado, às 15h (SportTV1), para o grupo A da Taça da Liga, no qual também estão Benfica e Paços de Ferreira (na 1ª jornada, o Benfica venceu o Rio Ave, por 2-1, e o Paços empatou com o Aves, 0-0).

Para quem gosta de antever o futuro, há também este sábado jogo da seleção nacional sub-17, que recebe a Bielorrúsia, às 17h (CMTV), no grupo de qualificação para o Euro 2019. No dia 10, Portugal despachou o Cazaquistão com 10 golos sem resposta e está bem lançado no topo do grupo, ficando depois apenas a faltar o confronto com o País de Gales, terça-feira, às 16h45 (CMTV) - qualificam-se os dois primeiros do grupo.

No domingo, às 11h15 (SportTV1), há um jogo antecipado da 7ª jornada da 2ª Liga, entre Estoril Praia (que na última jornada goleou a Académica, por 7-2, e está em 4º) e Varzim (que na última jornada perdeu com o Vitória de Guimarães B, por 1-2, e está em 12º).

Também no domingo, há um Talaíde-CD Estrela (sim, o novo Estrela da Amadora, sobre o qual pode ler mais AQUI), que pode ver online, e um Sporting-Estoril Praia em futebol feminino, às 17h, na Sporting TV.

No que diz respeito então à Liga das Nações (se ainda não percebeu bem como funciona, AQUI fica a explicação possível), os jogos são mais que muitos, especialmente no que diz respeito às divisões inferiores da prova - Ligas C e D (quem nunca quis ver um Arménia-Gibraltar?). O grande destaque do dia vai mesmo para o Holanda-Alemanha da Liga A (onde Portugal também está). Começando por este sábado:

Eslováquia-República Checa, 14h, SportTV2 (Liga B)

Noruega-Eslovénia, 17h, SportTV1 (Liga C)

Arménia-Gibraltar, 17h, SportTV5 (Liga D)

Geórgia-Andorra, 17h, SportTV3 (Liga D)

Letónia-Cazaquistão, 17h, SportTV2 (Liga D)

Macedónia-Liechstenstein, 19h45, SportTV5 (Liga D)

Holanda-Alemanha, 19h45, SportTV1 (Liga A)

Bulgária-Chipre, 19h45, SportTV3 (Liga C)

Rep. Irlanda-Dinamarca, 19h45, SportTV2 (Liga B)

PressFocus/MB Media

No domingo, há mais do mesmo, mas com um jogo que interessa bastante a Portugal: Polónia-Itália. Em caso de empate, Portugal apura-se imediatamente para a final four da Liga das Nações, que juntará os vencedores dos quatro grupos da Liga A (a Liga mais forte, bem entendido). Em caso de vitória de polacos ou de italianos, Portugal ainda terá então de aguardar mais um pouco para saber se se apura, mas continua apenas a depender de si próprio, tendo apenas de vencer um dos últimos dois jogos para ficar no topo do grupo A3 (tem seis pontos e Polónia e Itália apenas um).

E a seleção portuguesa não tem jogo para a Liga das Nações, mas vai disputar um amigável: Escócia-Portugal, às 17h (RTP1). Eis os jogos de domingo:

Roménia-Sérvia, 14h, SportTV1 (Liga C)

Azerbaijão-Malta, 17h, SportTV3 (Liga D)

Ilhas Faroé-Kosovo, 17h, SportTV5 (Liga D)

Rússia-Turquia, 17h, SportTV2 (Liga B)

Israel-Albânia, 19h45, SportTV2 (Liga C)

Polónia-Itália, 19h45, SportTV1 (Liga A)

Lituânia-Montenegro, 19h45, SportTV3 (Liga C)

Por outro lado, para quem não quer ver um Lituânia-Montenegro ou simplesmente é mais eclético, há mais desportos para ver no sofá, como por exemplo:

Futsal

Viseu 2001-Benfica, domingo, 14h20, RTP1 (Liga portuguesa)

Hóquei em patins

FC Porto-Oeiras, sábado, 15h, Porto Canal (Liga portuguesa)

Portugal fem.-Espanha fem., sábado, 21h, RTP1 (final do Europeu feminino)

Sporting-Benfica, domingo, 15h, TVI24 (Liga portuguesa)

Andebol

Meshkov Brest-Barcelona, sábado, 15h, SportTV5 (Liga dos Campeões)

Benfica-Hafnarfjordur, sábado e domingo, 15h, BTV (Taça EHF)

SKA Minsk-FC Porto, sábado, 16h45, Porto Canal (Taça EHF)

Tatran Presov-Sporting, sábado, 17h, Sporting TV (Taça EHF)

Basquetebol

Ovarense-FC Porto, sábado, 16h, RTP2 (Liga portuguesa)

Real Madrid-J. Badalona, domingo, 11h30, Eleven Sports 2 (Liga espanhola)

Voleibol

Benfica-AA Espinho, sábado, 18h, BTV (Liga portuguesa)

Castêlo da Maia-Sporting, sábado, 18h, SportTV4 (Liga portuguesa)

Benfica-Sp. Espinho, domingo, 18h, BTV (Liga portuguesa)

Sporting-Famalicense, domingo, 18h, Sporting TV (Liga portuguesa)

Boavista fem.-Leixões fem., 17h, A Bola TV (Liga portuguesa feminina)

Ténis

Roger Federer-Borna Coric, sábado, 13h, SportTV3 (meia-final do torneio de Xangai)

Novak Djokovic-?, domingo, 9h30, SportTV (final do torneio de Xangai)

Golfe

British Masters, sábado e domingo, 12h, SportTV4