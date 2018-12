Portugal defronta Suíça na meia-final da Liga das Nações

Não havia muito para sortear, mas ainda era necessário saber com quem iriam jogar os quatro finalistas da nova prova de seleções da UEFA. A final four da Liga das Nações, sorteada esta segunda-feira em Dublin, definiu então um Portugal-Suíça e um Holanda-Inglaterra, jogos que irã ser disputados em solo português no verão do próximo ano.

Porto e Guimarães são as cidades que vão receber a primeira fase final da Liga A, sendo que a primeira meia-final, Portugal-Suíça, será jogada a 5 de junho, no Estádio do Dragão, enquanto a outra meia-final, entre Holanda e Inglaterra, será disputada a 6 de junho, no Estádio D. Afonso Henriques.

A competição tem a final agendada para 9 de junho, assim como o jogo que define o 3º e 4º lugares.

Além do troféu, a vitória na Liga A permite um encaixe de seis milhões de euros, que se juntam-se aos 4,5 de já ter alcançado a fase final.