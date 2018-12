Ser conquistador: o roteiro da seleção em 2019

Prepare-se para erguer as orgulhosas bandeiras e cantar novas vitórias. O calendário da Seleção nacional de futebol para 2019 está definido e não faltarão oportunidades para viver aventuras guerreiras, no caminho do apuramento para o Europeu 2020, ao mesmo tempo que junho marcará oportunidade para viver uma curta epopeia que poderá voltar a colocar Portugal nos píncaros da Europa, à custa do mundo novo da Liga das Nações. Fernando Santos está encartado para adaptar a letra do Conquistador dos Da Vinci para o futuro.

Candidato, mas não favorito, na formulação do selecionador nacional, Portugal não pode, é certo, abdicar de um estatuto que acabou por se integrar na definição do que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos quatro anos.