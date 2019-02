Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai querem receber o Mundial 2030

Três países vão sediar o Mundial em 2026 - México, Estados Unidos e Canadá - e parece que as candidaturas em grupo serão comuns nas próximas provas.

Depois da América do Sul ser palco do Mundial de 2014, no Brasil, quatro países vizinhos do Brasil juntaram-se em busca do Mundial de 2030, que irá comemorar o centenário da prova.

"Os presidentes da Argentina, Mauricio Macri, do Chile, Sebatián Piñera, do Paraguai, Mario Abdo, e do Uruguai, Tabaré Vázquez, acordaram submeter uma candidatura conjunta para o Mundial em 2030", disse o presidente chileno.

No mesmo caminho, quatro países europeus também podem unir-se para criar uma candidatura. Seriam eles: Bulgária, Grécia, Roménia e Sérvia. Outros países que já demonstraram interesse foram Inglaterra e Marrocos. Os africanos podem mesmo juntar-se a Argélia e Tunísia e tentarem uma candidatura tripla.