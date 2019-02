Coreia do Sul, Argentina e África do Sul são os adversários de Portugal no Mundial sub-20.

O Mundial sub-20 vai disputar-se entre 23 de maio e 15 de junho em seis estádios da Polónia.

A Seleção Nacional chega ao Mundial com o estatuto de campeã europeia sub-19 e, no papel, terá na Argentina o adversário mais complicado no grupo. A seleção argentina é mesmo a recordista de vitórias em Mundiais sub-19, com seis títulos.

Portugal venceu a competição por duas ocasiões, em 1989 e 1991. Foi ainda finalista em 2011.