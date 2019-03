Militão e Alex Teles no onze brasileiro no Dragão

O Brasil disputará um amigável neste sábado, diante do Panamá, no Estádio do Dragão, e dois dos jogadores jogadores que devem marcar presença no onze inicial são velhos conhecidos dos adeptos do FC Porto.

O central Éder Militão e o lateral esquerdo Alex Telles devem atuar pelo Brasil enquanto titulares. Telles fará sua estreia pela seleção canarinha, enquanto Militão vai ganhando mais espaço com Tite, na renovação da equipa pós Mundial da Rússia.

O onze inicial do Brasil deve ser: Ederson, Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles, Casemiro, Arthur e Lucas Paquetá, Coutinho, Richarlison e Roberto Firmino.

As equipas do Brasil e do Panamá jogam no Dragão às 17 horas de sábado (transmissão SportTV).