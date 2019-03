Canales, o futebolista-total que ganhou a batalha contra os joelhos

Quando a canhota de Canales se mostrou ao mundo pela primeira vez havia um português ali por perto. "Foi o meu primeiro jogo a titular no Racing (vs. Honka), tínhamos vindo de um empate em Camp Nou", recorda à Tribuna Expresso Jorge Gonçalves, atualmente no Valadares Gaia. "Lembro-me da forma dele jogar. Tecnicamente era evoluidíssimo. Conseguia, em situações de pressão, tirar a bola, sair em finta ou com qualidade no passe. Realmente, era um miúdo muito acima da média."

As crónicas de alguns jornais nem referiam que o miúdo acabava de se estrear. Sergio Canales, de apenas 17 anos, entrou aos 72’ num Racing-Honka, em Santander, a contar para a primeira ronda da Taça UEFA (2008). Camisola 27, bota branca, franzino, loirinho e um pé esquerdo insolente.

O talento, já sabemos, é quase sempre imparável. A bola obedece mais a quem a olha com outro jeito, a quem toca com outra sensibilidade. Canales confirmava a tese de muitos de que o futebol fica sempre mais bonito com esquerdinos. A estreia na La Liga aconteceu pouco depois, no início de outubro, no campo do Osasuna. Não demorou muito a transformar-se num dos tesouros mais apetecíveis de Espanha.

"Era um miúdo completamente integrado no clube", conta Gonçalves. "Estava completamente à vontade, até porque tinha com ele outros miúdos da equipa B. E isso notava-se no treino, aplicava grande qualidade, via-se que não tinha pressão nenhuma. É típico dos miúdos. Destacava-se muito pelo pé esquerdo, pela muita, muita técnica que tinha e a facilidade de remate."

Um ano depois da estreia, a “Marca” dava conta do interesse de Real Madrid, Barcelona e Sevilha. “Canales, com apenas 18 anos, é um médio-centro criativo de grande qualidade técnica e com uma grande visão de jogo. E os grandes clubes da Europa não negligenciaram a sua qualidade. De facto, há duas épocas, o jogador santaderino rejeitou uma oferta do Chelsea e decidiu que o melhor era continuar na equipa de toda a sua vida.”

Canales nasceu em Santander em 1991 e aos dez anos já jogava no Racing.

No verão de 2010, com 19, chegou finalmente a um gigante. O canhoto acabaria por aterrar no Santiago Bernabéu por 4,5 milhões de euros. Mas não seria muito feliz; admitiria até que não estava preparado para aquela realidade e que, se um jovem não triunfa logo, não resiste no Real Madrid. E convém ter o treinador do seu lado.

“Não é um fenómeno como alguns querem pintar”, dizia Mourinho no início da época, anunciando que o médio ia ser titular contra o Mallorca. “Está a começar e tem muito para aprender. Mas está numa fase de preparação ótima depois de ter ido ao Europeu dos miúdos e de ter trabalhado no duro. Tem as ideias claras e oferece-me claridade no passe, grande qualidade. Mais: é uma mensagem. Não tem nome, não o contratei e é muito jovem, mas aqui joga quem merece. Canales oferece claridade no passe como outros companheiros do estilo de Özil, Van der Vaart e Kaká (quando chegar)."

A felicidade de Sergio não morava em Madrid. E ele saiu, em busca dessa preciosa ideia. Seguiram-se sete épocas no Valencia e na Real Sociedad. As reticências chegaram de mão dada com as lesões. Canales viveu o drama dos ligamentos dos joelhos destroçados – a primeira vez foi logo na ressaca da mudança de clube, em outubro de 2011. Foram três ao todo (duas vezes no direito, outra no esquerdo), a última delas precisamente contra os merengues, em dezembro de 2015. “Uma lesão que não é nada nova para o ex-jogador do Real Madrid. Aos 24 anos, Canales viveu um autêntico calvário com as lesões no joelho", escrevia então o “El País”.

Mas até no lugar mais obscuro, o sol dá à costa uma vez ou outra. E Canales surfou esses raios de luz. O convite do Betis foi o primeiro sinal. Lenda do Racing, n.º10 e capitão, Quique Setién queria orientar a pérola de Santander e juntá-lo a outros rapazes jeitosos com a bola nos pés. Canales teria por perto William Carvalho, Guardado, Lo Celso e Joaquín, e a proposta passava por jogar, afastando as palavras “sacrifício” e “sofrimento” do léxico do balneário, fugindo assim ao fado que viveu por causa do joelho.

Ter Setién por perto agradava-o. “É muito importante porque me conhece perfeitamente, viu-me jogar desde miúdo. É um treinador que saca o máximo rendimento de todos os futebolistas”, dizia, encantado, no arranque da época, em entrevista à “Marca”.

O número 6 começou a deslumbrar cedo na temporada. Voava. Não só resolvia os problemas nos espaços curtos, como arranjava solução para um dos problemas deste Betis de Setién, que tem a ver com explosão, imprevisibilidade e ataque ao espaço com agressividade.

Canales, capaz de jogar em várias posições no meio-campo, junta o toque de bola e os movimentos inteligentes à condução a alta velocidade, puxando a equipa para frente e deixando os rivais desconfortáveis. Em fevereiro, o “As” escrevia sobre o “jogador-total de Quique Setién”. É uma expressão feliz, porque até na hora de correr atrás e reagir à perda da bola lá está ele, super comprometido.

É assim, Jorge? "No Racing jogávamos muito em 4-4-2 tradicional, ele jogava num dos médios ou às vezes a avançado, recuando um pouco para pegar no jogo, quase funcionando como um 10, ou até mesmo numa das alas. (...) Ele estava bem preparado. Era trabalhador, também recuperava bolas. Era um miúdo completo, era agressivo sem bola. Dava intensidade ao treino. Aos 17 anos somos sempre mais irreverentes, não tinha a leitura de jogo que tem agora. A tomada de decisão vai melhorando."

O Betis, sempre com Canales em alta rotação (longe de sustos), tem tido uma época que mais parece uma montanha-russa. Exibições brilhantes, vitória em Camp Nou, derrotas e prestações pobres, e eliminações que, embora não estejamos a falar de um clube obrigado a conquistar troféus, foram grandes desilusões. Os sevilhanos caíram, em fases avançadas, com Rennes e Valencia, na Liga Europa e Copa do Rei. Agora lutam para agarrar os lugares europeus na liga espanhola.

O peixe

No joelho esquerdo vive agora um peixe, que também podia ter sido “uma girafa ou outras mil coisas”. Um peixe no joelho de Canales, que vive como peixe na água naquele Betis. Trinta e oito jogos, oito golos, algumas assistências e muitos passes completos depois, Sergio Canales, de 28 anos, chega à seleção espanhola pela primeira vez.

Luis Enrique, o selecionador espanhol, deu a entender que se tratou de uma convocatória por clamor popular. “Estou agradecido por essas demonstrações de carinho que recebi”, disse à “Marca”, numa entrevista publicada esta quinta-feira. “Gostamos quando se valoriza o trabalho, o esforço… Toda a gente me dizia que desta vez ia acontecer, mas eu via sempre tudo muito complicado.”

E as cicatrizes nos joelhos? “Procuro sempre as coisas positivas, em tudo. Fizeram-me amadurecer, crescer, dei-me conta da importância de nos cuidarmos, de valorizar tudo. Se servem para alguma coisa, que seja para sacar as coisas boas."

O que deixa o mais orgulhoso, mais senhor de si, é nunca ter baixado os braços. Render-se nunca foi opção. “Jamais perdi o sorriso”, garante o futebolista de Santander que ainda tem cara de menino. “O melhor Canales está por chegar", avisa.

A Espanha começa sábado a qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, contra a Noruega (19h45). O Grupo F é composto ainda por Roménia, Suécia, Malta e Ilhas Faroé.