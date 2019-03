Selecionador inglês revoltado com insultos racistas em Montenegro

Gareth Southgate revoltou-se ao final do jogo entre Montenegro e Inglaterra, depois de ter ouvido vários insultos racistas para com diversos jogadores ingleses.

“Ouvi insultos racistas direcionados ao Danny Rose quando ele viu um cartão ao final da partida. Não há dúvidas que isso aconteceu e vamos denunciar isso oficialmente. É inaceitável”, declarou o selecionador inglês.

No final da partida, Callum Hudson-Odoi também reclamou dos insultos ouvidos durante o encontro. “Ouvimos alguns adeptos a imitar macacos, mas nós tentamos manter a nossa cabeça no jogo”, declarou o jovem.

Já Raheem Sterling, autor de um dos golos da vitória inglesa, publicou no Twitter uma foto com as mãos juntos aos ouvidos com a legenda: “Esta é a melhor forma de responder aos críticos (e sim, refiro-me aos racistas)."