Venezuela teve de ir a uma loja comprar camisolas para jogar contra a Catalunha

Foi Tomás Rincón, capitão da Venezuela, que utilizou o Instagram para denunciar uma situação pouco comum no futebol. De acordo com o jogador, a seleção nacional da Venezuela não teve camisolas oficiais para os seus dois últimos jogos, devido a uma falha da Givova, marca que equipa a seleção venezuelana.

Rincón criticou a falta de profissionalismo da nova patrocinadora da Venezuela, que deixou a equipa a ter de arranjar outras soluções para jogar.

“Faço chegar o meu descontentamento público aos senhores da Givova devido ao que se passou nesta pausa internacional. Primeiro, chego ao treino, num clima frio a [Venezuela atuou em Espanha] e tenho direito a uma camisola e a uns calções. É lamentável. Segundo, não ter camisolas para jogar? Acham que comprando umas t-shirts e estampando o símbolo da seleção se arranja tudo? Exijo respeito máximo pela nossa seleção e pelos jogadores. É vergonhoso”, reclamou o capitão.

A nova patrocinadora assinou contrato recentemente com a Venezuela, depois da parceria com a antiga fornecedora de material desportivo ter terminado. Além da Venezuela, a marca patrocina a seleção do Irão.

A Decathlon também usou as redes sociais para comentar o ocorrido, uma vez que a Venezuela utilizou camisolas compradas naquela loja, tendo estampado por cima os símbolos da seleção.

Resta dizer que a Catalunha, com Piqué a capitão, derrotou a Venezuela, por 2-1. Bojan Krkic (53 minutos) e Javi Puado (58) fizeram os golos da seleção catalã, Rosales (88) fez o da seleção venezuelana.