Tanta qualidade não pode continuar a ser desperdiçada em pontapés para frente e bolas para o quintal

“Deixámos que fizessem o que queriam: defender com todos os homens atrás da linha da bola. Tínhamos de tentar tirar alguns de lá, o que não conseguimos, e depois aparecer aí no espaço intermédio a tentar desequilibrar no 1x1, num lance individual, com um drible ou um passe de rutura. (…) Tinha dito aos meus jogadores que para apostar no jogo exterior não bastava cruzar, era necessário definir bem. Acho que esta foi a questão central.” As palavras são de Fernando Santos, dizem respeito ao primeiro jogo do último Europeu, frente à Islândia (1-1), e estão datadas de 16 de junho de 2016. São de há quase três anos, portanto.

Desde que Bjarnason anulou os efeitos do golo inaugural de Nani, cinco minutos depois do intervalo em Saint Étienne, a Seleção foi de empate em empate, desempatando-se no prolongamento ou nos penáltis, até à meia-final em que bateu Gales e Gareth Bale e sagrou-se depois campeã da Europa, em novo prolongamento. A final foi o que todos se lembram: Sissoko a dar problemas, Griezmann a falhar, Patrício a defender, Raphaël Guerreiro a acertar na trave e Éder a acreditar com uma fé incomensurável que podia ser Ronaldo, nem que fosse apenas por um dia.