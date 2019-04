Selecionador argentino atropelado em Espanha

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, foi atropelado esta manhã e encontra-se internado, com prognóstico reservado, mas estável. Scaloni, de 40 anos, andava de bicicleta em Maiorca, Espanha, quando foi apanhado por um automóvel que estaria a recuar. O condutor não terá visto Scaloni e ligou imediatamente para os serviços de emergência.

No resultado do atropelamento, Scaloni terá batido com a cabeça no passeio. Encontra-se no Hospital Universitário Son Espases, de Maiorca, ilha onde jogou pelo clube local e, segundo informações dos jornais espanhóis, onde ainda tem casa.

De acordo com o "El País", Scaloni não terá ficado gravemente ferido, mas está a ser observado pelos responsáveis médicos por receio de sequelas, após ter batido com a cabeça.

Scaloni é selecionador argentino desde agosto, depois de Jorge Sampaoli ter sido despedido pela federação, na sequência dos resultados no Mundial 2018.