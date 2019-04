Quando quatro centenárias se juntam, dá nisto: golos com a canela e um pedido de trabalho ao “doutor Fernando Gomes” no canal 11

Recorde-se que, terça-feira, Portugal derrotou a Hungria, por 4-1, em jogo amigável disputado em Alverca. Também sábado, perante a mesma equipa, a seleção liderada por Francisco Neto venceu, por 2-1.

Portugal encerra assim oficialmente a época 2018/19, com as jogadoras a regressarem à competição internacional apenas em setembro, para a qualificação para o Europeu feminino de 2021, na qual a seleção está no grupo E, com Escócia, Finlândia, Albânia e Chipre.

Qualificam-se para o Euro os vencedores dos grupos e os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo, juntando-se à Inglaterra, organizadora da prova, na fase final. Os restantes segundos classificados dos grupos irão disputar um play-off para assegurar as últimas três vagas am aberto na fase final.